Gazzetta - Anche il Real Madrid su Kvaratskhelia: pronte offerte da capogiro da quasi 100mln

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport non mancheranno certamente le offerte al napoli per Khvicha Kvaratskhelia. Si prevedono cifre da capogiro per far tentennare Aurelio de Laurentiis che ha ribadito recentemente che il suo club non ha la necessità economica di vendere i suoi calciatori più preziosi.

Interesse Real Madrid per Kvaratskhelia

Tra le squadre che sarebbero interessate a Kvaratskhelia ci sarebbe anche il Real Madrid. Gazzetta questa mattina in edicola scrive su questo ipotetico scenario estivo di calciomercato: "Diverse big di Premier e anche il Real Madrid sarebbero pronti a scatenarsi con offerte da capogiro, pronti a pagare cifre astronomiche anche per il cartellino, con cifre che potranno avvicinarsi ai cento milioni"