Gazzetta - Ancelotti valuta il 4-3-3, ma non ha a disposizione un centrale di ruolo: spunta un'ipotesi in rosa

Non è un caso che l’esperto allenatore del Napoli Carlo Ancelotti stia valutando in questi giorni la possibilità di virare, puntando al 4-3-3 dal punto di vista tattico. Che sia il modulo preferito dai «vecchi» della squadra, cominciando da Lorenzo Insigne, non c’è dubbio come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Che Lozano stesso renda meglio da esterno, lo confermano anche le ultime prestazioni. Con Mertens che il centravanti lo ha già fatto e Insigne e il messicano che potranno invertirsi sulle due fasce, magari il Napoli può ritrovare brillantezza e imprevedibilità in attacco. Semmai il dubbio riguarda il centrocampo, visto che Ancelotti non ha a disposizione – anche perché ha costruito una mediana con caratteristiche diverse – un centrale di ruolo. Fabian Ruiz però può e sa farlo. Ma la valutazione concreta potrà essere fatta dallo staff tecnico fra oggi e domani, quando rientreranno tutti i giocatori dagli impegni internazionali e se ne potranno valutare le effettive condizioni fisiche"