Gazzetta - Ancelotti provò a convincere ADL a non farsi esonerare: il patron scelse Gattuso per una ragione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ritorna sull'esonero di Ancelotti quando era allenatore del Napoli:

"Quella notte Ancelotti in maniera molto colloquiale cercò di convincere il presidente a non prendere quella decisione. Ma il produttore era convinto che, dopo il famoso ammutinamento del 5 novembre, l’unica soluzione fosse lasciare il tecnico dai modi gentili per scegliere un “sergente di ferro” come Rino Gattuso, ironia della sorte conosciuto da De Laurentiis a Capri, alla festa dei 60 anni di Ancelotti".