Gazzetta - Altro che italiano: ecco la lingua che parla tutto lo spogliatoio del Napoli

Calcio Napoli - Nello spogliatoio del Napoli ci sono ben 18 nazionalità diverse. Non è semplice trovare molto spesso un linguaggio comune per comunicare in maniera veloce anche in campo. Ogni calciatore, come giusto che sia, ha la sua cultura e la propria lingua. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha risolto il problema comunicazione interno adottando una scelta che si sta rivelando efficace in tutti i sensi.

Retroscena spogliatoio Napoli

Al fine di migliorare la comunicazione nello spogliatoio ed in campo, il gruppo squadra ha deciso da inizio anno che si parla soltanto inglese. Una lingua comune che tutti, chi più e chi meno, parla da qualche tempo. Il richiamo di Spalletti a Kvara ad Empoli: "Kvara, look the line"" ne è la conferma di tutto questo. Ecco cosa racconta Gazzetta: