Gazzetta - Altro che instaurare un clima di terrore o commissariamento: il vero motivo che spinge ADL a restare a Castel Volturno

Calcio Napoli - Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la permanenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno non è per instaurare un clima di tensione bensì di aumentare la coesione intorno all'allenatore Rudi Garcia:

"Da via Ventiquattro Maggio a Roma, al Litorale Domizio: un trasloco necessario, ma non per instaurare un clima di terrore, sia chiaro. De Laurentiis ha già sperimentato in un recente passato che certe tensioni rovinano in modo irreparabile lo spogliatoio, divorano il talento e i rapporti umani. . Piuttosto, lo scopo è trasmettere compattezza attraverso la presenza, di garantire – più che vigilare – uno svolgimento del lavoro giornaliero concentrato e applicato, aumentando la coesione intorno alla figura di Rudi Garcia".