Gazzetta - Allegri recupera tre calciatori per Juve-Napoli

Napoli calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport la Juventus recupererà tre calciatori i nvista della gara contro il Napoli:

"Buone notizie per Massimiliano Allegri dall’allenamento mattutino alla Continassa: il tecnico bianconero può sorridere per il doppio recupero di Rugani e Locatelli, entrambi in gruppo. Il difensore ha recuperato dall’influenza mentre il centrocampista piano piano sta smaltendo il dolore alla costola causato da una frattura. Tutti e due dovrebbero essere a posto per il Napoli: Loca dopo essere partito in panchina contro Inter e Monza potrebbe riprendersi la maglia da titolare. Arruolabile anche Weah, che è guarito dall’infortunio e dovrebbe rientrare tra i convocati".