Gazzetta - Allegri a rischio se non vince quest'anno: su di lui aleggia il fantasma di Spalletti

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Allegri quest'anno rischia davvero grosso se non riuscirà a portare trofei alla Juventus. Per il quotidiano, sull'allenatore livornese aleggiano vari fantasmi tra cui quello di Luciano Spalletti il quale ha deciso di non proseguire la sua avventura dopo lo scudetto al Napoli.

Allegri

Spalletti allenatore della Juventus?

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: