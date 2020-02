Gazzetta - Allan obbligato ad allenarsi a Castel Volturno il giorno di Cagliari-Napoli! Gattuso non risparmierà nessuno in futuro

Notizie calcio Napoli - All'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non piace che l’accostino ad un sergente di ferro, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo un breve stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Gattuso sa anche sbattere i pugni pur di farsi rispettare. Ha la soluzione a portata di mano, l’esclusione dalle partite. Il primo è stato Allan: l’allenatore lo ha escluso dalla trasferta di Cagliari, con l’obbligo di allenarsi il giorno della partita, insieme con uno dei preparatori atletici, a Castel Volturno. Una lezione che in futuro non risparmierà nessuno se si dovessero verificare le stesse condizioni. Lunedì, Allan si è presentato all’allenamento chiedendo scusa ai compagni e al tecnico, il quale lo terrà in considerazione per la trasferta di venerdì, a Brescia"