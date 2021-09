Gazzetta - Alex Sandro e Danilo gli ultimi a tornare in Italia: saranno a Torino mentre si gioca Napoli-Juve

Napoli calcio - Alex Sandro e Danilo saranno gli ultimi giocatori sudamericani a rientrare in Italia dopo le gare in Nazionale. I due brasiliani, impegnati stanotte a Pernambuco, vicino a Recife, alle 2.30 di notte, ripartiranno poi con un volo per San Paolo (3 ore di volo) da dove partiranno con direzione Parigi. Successivamente, prenderanno l'ultimo volo che li porterà a Torino. Il rientro è previsto per sabato pomeriggio, un giorno dopo rispetto agli altri sudamericani e praticamente in contemporanea alla partita che la Juventus giocherà al Maradona contro il Napoli. Inutile sottolineare la loro certa assenza per il match in questione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.