Gazzetta - Al momento non c'è nessuna trattativa tra Insigne e il Napoli per il rinnovo: si spera che il caso Milik abbia insegnato qualcosa a tutti

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lorenzo Insigne: "Al momento però non c’è trattativa. La società non ha avviato una trattativa, impegnata a capire bene come mantenere i conti in ordine – in questo Aurelio De Laurentiis il suo scudetto lo ha vinto – e tagliare il monte ingaggi. Insigne ha capito che non è il momento di forzare e preferisce restare concentrato sulle ultime sei partite di campionato. Poi ci sarà l’Europeo e se le parti vorranno l’agente Vincenzo Pisacane si siederà a discutere col presidente di un rinnovo che dovrebbe consentire al capitano di chiudere la carriera al Napoli, come nelle sue intenzioni. Far scivolare la discussione a dopo l’Europeo – alla vigilia della stagione di scadenza – può aprire a imprevisti antipatici per tutti. Sperando che il caso-Milik, risoltosi non benissimo in gennaio, abbia insegnato qualcosa a tutti"