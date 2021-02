Gazzetta - Al di là dei moduli il Napoli non può avere un atteggiamento rinunciatario come in Coppa: è una macchina costruita per attaccare

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli: "Al di là dei numerini conta il modo di proporsi e quello che non si vorrebbe più vedere è un Napoli così rinunciatario come quello visto nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Anche perché sarebbe impensabile puntare alla finale con questo atteggiamento. Nel 3-4-3, tra l’altro, non hanno convinto gli esterni in mediana (ma questo è un difetto di anni nel mercato del Napoli) e l’assenza di un uomo di qualità al centro del gioco. In questo caso Zielinski. Perché con due mediani come Demme e Bakayoko fatichi a impostare in maniera veloce e verticale. Riacquisita un po’ di autostima nella fase difensiva il Napoli deve tornare a proporsi perché è una macchina costruita per attaccare"