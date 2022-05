Gazzetta - Agente Koulibaly rifiuta proposta rinnovo Napoli: le cifre

Calciomercato Napoli - L'agente di Koulibaly ha rifiutato di spalmare ingaggio con il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta delle difficoltà che ci sono per la riconferma del difensore al Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Ma la situazione è più complessa perché il senegalese ha un ultimo anno di contratto (6 milioni netti, oltre 11 al lordo per il club: la spesa maggiore per un giocatore) e l’agente non ha accettato spalmature. Al tempo stesso i nuovi tetti previsti da De Laurentiis non vanno oltre i 3,5 milioni di ingaggio al netto delle tasse, dunque un nuovo accordo diventa complicato"