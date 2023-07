Gazzetta - ADL vuole chiudere il difensore in tempo per Castel di Sangro: c'entra anche la scaramanzia

Calcio Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vuole accontentare Garcia sul difensore centrale. Il presidente vorrebbe chiudere l'acquisto in tempo per Castel di Sangro. Sullo sfondo spunta però anche un motivo scaramantico.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Aurelio De Laurentiis vorrebbe accontentare il suo prescelto Rudi Garcia e dargli il nuovo difensore centrale in tempo per allenarlo a Castel di Sangro, dove da domani il Napoli sarà per la seconda fase del ritiro, fino al 12 agosto. Del resto il presidente è assai scaramantico e l’anno scorso il sudcoreano Kim Minjae arrivò proprio in Abruzzo per unirsi alla nuova squadra. De Laurentiis non è tipo da farsi prendere per la gola e sta attendendo il momento giusto per affondare il colpo, dopo che il tecnico Garcia ha dato già il suo ok per vari tipi di profili, senza chiederne soltanto uno".