Gazzetta - ADL vuole tenere Gattuso fino a giugno, ma se il Benevento farà punti al Maradona potrebbe cambiare idea. Traghettatore e non solo: 5 nomi contattati dal patron

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso: "Non ci sono più i presupposti per immaginare il suo futuro sulla panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis vorrebbe arrivare fino in fondo per poi cambiare e avviare la rivoluzione tecnica. Ma il risultato di oggi potrebbe convincerlo a decidere diversamente se anche il Benevento dovesse conquistare punti al Maradona. Il presidente si sta muovendo in più direzioni. Due le priorità in agenda: Rafa Benitez o Maurizio Sarri. A uno dei due vorrebbe affidare il progetto futuro, ma nessuno dei due è intenzionato a entrare in corsa. E poi, c’è Walter Mazzarri, l’unico che non avrebbe problemi a subentrare. In alternativa, allora si potrebbe puntare su un giovane emergente, uno tra Italiano e Juric, per intenderci".