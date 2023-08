Gazzetta - ADL sta facendo il possibile per rasserenare Osimhen: l'attaccante sogna la Premier e non l'Arabia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis e Osimhen:

"Quando De Laurentiis scende in campo, lo fa per arrivare dritto al risultato. E mai come in questo caso il presidente sta facendo il possibile (e oltre) per rasserenare il suo centravanti, oggetto del desiderio di tanti club stranieri ma soprattutto sedotto dall’offerta indecente arrivata dall’Arabia Saudita: l’Al Hilal si è spinta fino a 40 milioni più 5 di bonus a stagione, per i prossimi tre anni. Impossibile non sentire le vertigini dopo certe proposte.

Ma in fondo l’Arabia non è la terra promessa di Victor, che sogna di approdare in Premier League per essere protagonista nel campionato più importante del mondo".