Gazzetta - ADL pazzo di Raspadori, medita rilancio super per convincere il Sassuolo: la situazione

De Laurentiis pazzo di Raspadori. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che evidenzia come De Laurentiis sia disposto ad un rilancio considerevole per portarsi a casa l'attaccante del Sassuolo.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Giacomo Raspadori piace, e tanto, al Napoli che è disposto anche a mettere una cifra considerevole sul piatto per convincere il Sassuolo - bottega carissima specie dopo la cessione di Scamacca - a lasciar andare il folletto della Nazionale.

In pratica, dunque, il Napoli è pronto ad un’offerta importante (si spingerebbe fino a 25 milioni di euro) per Raspadori perché lo ritiene “uno e trino”, capace cioè di agire dietro Osimhen, da attaccante esterno di sinistra e, se necessario, da “falso nueve”. De Laurentiis si è già speso per Raspadori con l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ed ha capito da quest’ultimo che la montagna da scalare è particolarmente alta ma non si è perso d’animo e medita già un rilancio".