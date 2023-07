Gazzetta - ADL limiterà Pompilio perchè amico di Giuntoli. A settembre deciderà se prendere un vero DS: la situazione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che De Laurentiis sembra intenzionato a dare poteri assai limitati a Pompilio il quale non seguirà Giuntoli alla Juventus. Quella del presidente è una scelta chiara nei confronti del dirigente che, per il quotidiano, sarebbe considerato amico del 'fuggitivo' ex ds azzurro.

Pompilio e Chiavelli

Pompilio resta al Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport sul futuro di Pompilio: