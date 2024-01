Gazzetta - ADL ha telefonato Commisso per chiedergli Barak in prestito: la risposta del presidente della Fiorentina

Calciomercato Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il presidente Aurelio De Laurentiis ha contattato personalmente Rocco Commisso per chiedergli in prestito il centrocampista Barak:

"Ecco perché De Laurentiis ha preso contatti con l’amico e patron della Fiorentina Commisso, per un altro giocatore da sempre sul taccuino degli osservatori del Napoli. De Laurentiis ha chiesto in prestito Antonin Barak, 13 presenze e un gol in tutte le competizioni in questa stagione con la Viola. Commisso, al momento, non apre al prestito con diritto di riscatto ma siamo soltanto alla fase iniziale della trattativa, che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, magari in Arabia Saudita, a margine della Supercoppa che si aprirà proprio con la sfida tra Napoli e Fiorentina il prossimo giovedì".