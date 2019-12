Ultime Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non sarebbe da escludere il nome di Edy Reja come traghettatore fino al termine della stagione per il Napoli: "Un sondaggio, comunque, De Laurentiis lo ha fatto anche con Edy Reja, l’allenatore al quale è legato da un forte amicizia. Il tecnico goriziano, nonché c.t. dell’Albania, sarà a Napoli, domani sera, per la festa di Hamsik . Potrebbe essere questa una nuova opportunità per convincerlo ad accettare"