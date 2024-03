Gazzetta - ADL ha dato mandato a pool di legali: cosa filtra sulla possibile azione legale nei confronti della Juve

Napoli - La Gazzetta dello Sport reputa al momento prematura l'ipotesi di un'azione legale di De Laurentiis contro la Juventus per il Mondiale per club. Secondo il quotidiano, il presidente della SSC Napoli per adesso si è solo rivolto ad un ppol di avvocati per capire innanzitutto se vi fossero dei fondamenti giuridici per portare avanti questa tesi che coinvolgerebbe sia la FIFA che l'UEFA.

Azione legale di De Laurentiis contro la Juve

Ecco cosa si legge questa mattina su Aurelio De Laurentiis e la possibilità che possa promuovere un'azione legale nei confronti della Juventus per quanto riguarda la prossima partecipazione al Mondiale per Club: