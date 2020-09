Gazzetta - Acerbi-Lazio, scoppia il caso rinnovo: Napoli ed Inter alla finestra

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Acerbi: "Parole dure. Pronunciate peraltro da uno dei senatori dello spogliatoio. Una situazione a dir poco allarmante per la Lazio. Anche perché Acerbi è il pilastro della retroguardia biancoceleste e, in quanto tale, è un elemento imprescindibile per Inzaghi. La scadenza al 2023 (quando Acerbi avrà 35 anni) in teoria consente alla Lazio di tirare dritto e rinunciare al rinnovo. Ma il mal di pancia del giocatore, che è già in atto, non sarebbe gestibile. Oltretutto, a rendere ancora più complicata la situazione, ci sono gli interessi manifestati nei confronti di Acerbi da parte di Inter e Napoli. È bene precisare che nè i nerazzurri né i partenopei abbiano manifestato richieste esplicite alla Lazio. Ma che il suo profilo interessi è un dato di fatto".