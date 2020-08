Gazzetta - Accostato al Napoli, su Faraoni piomba l'Atalanta: pronta l'offerta al Verona per anticipare gli azzurri

Ultime calciomercato Napoli. Davide Faraoni, esterno difensivo del Verona, è stato a più riprese accostato al Napoli in caso di addio ad Elseid Hysaj. Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, per gli azzurri ci sarebbe una concorrente da battere:

E’ uno dei nomi circolati nelle ultime ore, visto che il giocatore era stato seguito con attenzione già in passato, ma per l’Atalanta prima ci sarà da sciogliere il nodo riguardante il futuro dei tre big di fascia attualmente in rosa. Faraoni potrebbe essere sulla carta un’opzione, essendo un elemento più esperto e rodato in A ed essendo abituato a giocare come esterno a tutta fascia ma dall’Atalanta non sono giunte conferme circa una proposta di 5 milioni già formulata al Verona