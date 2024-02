Gazzetta - Accordo vicino tra Muriel e l'Orlando City: può lasciare subito l'Atalanta

Serie A - Cessione a sorpresa dell'Atalanta: Luis Muriel sta per diventare un nuovo calciatore dell'Orlando City. La trattativa è ad un buon punto ed il colombiano si trasferirebbe praticamente da subito negli Stati Uniti dove il mercato è aperto fino al 23 aprile. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Tra oggi e domani Luis Muriel potrebbe salutare l’Atalanta e firmare per l’Orlando City. La trattativa tra il colombiano e la franchigia americana è in corso da giorni. I discorsi al momento sono concentrati soprattutto tra l’attaccante e l’Orlando, mentre tra americani e Atalanta l’impressione è che l’accordo si troverà in poco tempo. D’altronde Muriel va a scadenza il prossimo 30 giugno e rende tutto molto più lineare. I contatti di queste ore vertono principalmente su ingaggio e durata dell’accordo. A incidere sulla scelta sarà anche la presenza in panchina di Oscar Pareja, colombiano come Muriel".