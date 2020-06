Gazzetta - Accordo De Laurentiis-squadra: niente stipendi tagliati per la pandemia, resta in evoluzione una transazione su multe e cause civili per diritti d'immagine

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Per capire meglio bisogna spiegare un accordo società-squadra maturato in questi giorni, dopo la vittoria della Coppa Italia. De Laurentiis ha promesso (intanto ha pagato lo stipendio di marzo) di non tagliare i contratti dei giocatori per la quarantena in pandemia, come fatto da altri suoi colleghi. Il lavoro di raccordo di Gattuso e la serietà professionale dei calciatori stanno producendo risultati e in attesa di una evoluzione per una transazione su multe e cause civili minacciate per i diritti d’immagine, questa scelta del club ha rasserenato ulteriormente l’ambiente"