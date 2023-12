Gazzetta - Abuso di stupefacenti e poi la crisi: la ricostruzione della notte da incubo di Lavezzi

"Lavezzi è stato accoltellato", è la notizia che nelle scorse ora ha scosso i tifosi del Napoli e sulla quale però aleggia ancora un velo di mistero.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio sul caso Lavezzi, ricostruendo le ore difficili dell'argentino e parlando anche di dipendenza da cocaina per il Pocho.

In quei frangenti in casa c’era anche la sua attuale compagna, Guadalupe Tabuada, 27 anni, modella argentina conosciuta un anno fa a Parigi. In un primo momento si erano diffuse le versioni più disparate: alcune facevano addirittura riferimento ad un’aggressione, magari degli stessi familiari. Nulla di tutto ciò. La realtà è che il fratello stava dormendo, quando il Pocho è entrato in crisi. Poi, i momenti drammatici che (per fortuna) hanno determinato ferite lievi e la frattura ad una clavicola. Ma la paura è stata tanta, soprattutto perché non ci sono stati atti violenti esterni. Da qui la necessità improrogabile di evitare nuove ricadute.