Gattuso-Tottenham, giovedì gli Spurs avevano inviato mail al Napoli per ottenere il nulla osta: il retroscena

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della trattativa lampo nata tra Rino Gattuso ed il Tottenham. Anche qui c'è lo zampino del Napoli come si legge sul quotidiano.

GATTUSO-TOTTENHAM: IL RETROSCENA

Il quotidiano scrive: "Giovedì 17, subito dopo l’annuncio della risoluzione, il Tottenham invia una lettera al Napoli calcio, informandolo di voler contattare il tesserato Gattuso. Questo, secondo Rino, è la dimostrazione che non trattava da prima con gli Spurs. Direte che queste sono favole. Ma lo sono ancora di più quelle secondo cui i dirigenti del Tottenham hanno rinunciato per la campagna social contro il tecnico italiano. Già perché fin quando parliamo della lite con Jordan è un conto, ma che tifosi abbiano ripreso in maniera parziale e non del tutta veritiera una serie di frasi omofobe, sessiste, misogine e razziste fa pensare più a regolamenti di conti interni al club londinese, che a spontanei “leoni da tastiera”. Del resto è evidente: il nuovo d.t. Paratici aveva fatto saltare la trattativa Fonseca per avviare rapidamente i contatti con Gattuso. Immediata la risposta di altre fazioni del club che hanno con questa campagna bruciato Rino, spettatore impotente"