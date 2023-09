Gattuso sedotto ed abbandonato dal Lione, Gazzetta: il "tramonto" dell'ex Napoli, dieci anni di panchine sbagliate

Notizie calcio. Altre delusione per Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli. Il tecnico sembrava ad un passo dalla panchina del Lione, per poi essere soprassato all'ultima curva dal connazionale Fabio Grosso.

Gazzetta su Gattuso

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un'intera pagina a Gattuso ed a quello che è definito un "tramonto" nell'attuale carriera dell'ex tecnico partenopeo:

Ringhio non ringhia più. Sta in attesa, a mollo, aspetta una telefonata e certo che chiamano, ma il numero è quello di un altro. L’ipotesi Lione si è sgonfiata subito, in panchina andrà Fabio Grosso. Ci avevano pensato, a lui. Poi ci hanno ripensato. Excusez nous, ci scusi Ringhio, lei non fa per noi. A 45 anni compiuti e nel mezzo del cammin della sua vita da allenatore, Gennaro Gattuso risulta appesantito da un’ombra di incompiutezza, con una carriera che – le scelte sbagliate, gli inciampi qua e là, gli obiettivi sfumati – si è arenata.