Gattuso ritorna sotto esame! Repubblica: l’inedita e raffazzonata difesa del Napoli ha impiegato troppo tempo per trovare un assetto decente

Ultime notizie Napoli - Il sogno della seconda finale di seguito è sfumato, per il Napoli. A contendere la Coppa Italia alla Juve sarà l’Atalanta, che si è imposta con merito 3-1, come racconta Repubblica.

"Le assenze in difesa sono costate care a Gattuso e non è bastata la reazione d’orgoglio da parte degli azzurri nella ripresa, con la rete dell’illusione di Lozano. L’inedita e raffazzonata difesa del Napoli ha impiegato troppo tempo per trovare un assetto decente e l’Atalanta ne ha dunque approfittato per ipotecare la qualificazione in un quarto d’ora. Il gol della speranza per gli azzurri l’ha segnato il solito Lozano l’ingresso di Ilicic e il suo passaggio illuminante per Pessina ha piazzato il colpo del ko. Gattuso ritorna sotto esame"