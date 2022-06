L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito a Demme e Politano e l'interessamento del Valencia di Gattuso:

"Come per Politano: si, vero, Spalletti lo ha messo da parte nell’ultima parte del campionato. Ma non pare ci siano delle offerte per l’ex interista. O almeno, al Napoli non è arrivato nulla. È lungo, molto, il mercato. Gattuso non farà sgarbi al Napoli: dunque, se Demme non è in vendita, non sarà lui a cercarlo. Lo stesso vale per Politano".