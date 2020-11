Gattuso ha spiegato alla squadra dove si è sbagliato, non concepisce l'approccio timoroso da provinciale

Ultime notizie Napoli - Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha spiegato alla squadra dove si è sbagliato contro il Milan:

“Non concepisce che per i primi 20’ in campo gli azzurri siano stati timorosi come una provinciale, senza nemmeno avere lo spirito battagliero. Ha spiegato che da un punto di vista tattico il Napoli non è stato inferiore. Ma il Milan è stato superiore nelle due aree dove si è difeso e ha attaccato meglio. Perché i gol subiti sono nati tutti da errori abbastanza gravi personali e nella fase di impostazione sono state sbagliate diverse cose sempre per una cattiva interpretazione”