Gattuso ha fissato i punti fermi del suo Napoli, Cdm: Koulibaly o Allan possono partire, Mertens no!

Ultime calcio Napoli - Gattuso sa che il Napoli dovrà rinnovarsi, le linee-guida fondano su una rosa più giovane e meno costosa riguardo al monte-ingaggi, è stato coinvolto sul mercato a gennaio. Gattuso si confronta con gli uomini-mercato anche sui rinnovi.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Ha indicato in Fabian Ruiz, Zielinski e Mertens i punti fermi da cui ripartire. Dries vive la situazione più complessa. Qualche cessione eccellente ci sarà. Allan a centrocampo non rappresenta una prima scelta, Gattuso gli ha preferito Fabian Ruiz e Zielinski, Lozano è ai margini nei progetti per l’attacco, bisognerà poi decidere il futuro di Meret. Koulibaly è il giocatore più pagato nell’organico del Napoli ma Gattuso si è abituato alla sua assenza puntando sulla coppia Manolas-Maksimovic. Il Newcastle vicinissimo al cambio di proprietà si è aggiunto ai club interessati attraverso contatti con l’entourage del difensore senegalese".