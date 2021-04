Gazzetta - Gattuso non voleva clausole e questo non è piaciuto a ADL: la bozza biennale tornava indietro senza firme e con cifre-quadro siglate su un foglio

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito al rinnovo mancato tra il Napoli e Rino Gattuso. L'accorso biennale sembrava praticamente fatto, ma alla fine non si è più fatto praticamente nulla.

Rino Gattuso

GATTUSO-NAPOLI: ECCO COME E' ANDATA

Il quotidiano scrive: "Poi a giugno arrivò la Coppa Italia e il produttore cinematografico capì che “Ringhio Star”, come lo aveva ribattezzato il giorno della presentazione, poteva essere un buon compagno di viaggio nel progetto di ripartenza del Napoli. Durò poco: già a fine estate i presupposti di idillio si sono arenati perché parlando di rinnovo biennale Gattuso ha chiesto apertamente di non inserire clausole rescissorie e penali e questo già al presidente non è piaciuto. Poi il balletto di quella bozza di biennale che andava e tornava indietro senza firme, pur dopo la stretta di mano in ottobre, con cifre-quadro siglate su un foglio di carta".