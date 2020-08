Ultime calcio Napoli - Il Napoli prosegue il lavoro di preparazione in vista della prossima stagione e lo fa a Castel di Sangro. Intanto, però, Giuntoli lavora al mercato sia in entrata che in uscita. Gattuso cerca, come provato con Hysaj che alla fine dovrebbe restare anche in scadena di contratto, di trattenere anche Maksimovic:

Come riporta Il Mattino:

"Così come Ringhio sta facendo pressing su Maksimovic: insiste perché il serbo torni a sedersi con il club".

Maksimovic