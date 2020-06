Gattuso-Conte, gli incroci. Il Mattino: cinque di campionato nei Milan-Juve e il faccia a faccia nella finale di Champions

Ultime calcio Napoli - Cinque gli incroci di campionato tra Gattuso e Conte da calciatori nei Milan-Juve e il faccia a faccia nella finale di Champions vinta dai rossoneri ai calci di rigore nel 2003 a Manchester.

Gattuso-Conte

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Ringhio fu schierato da Ancelotti tra i titolari, Conte invece venne lanciato in campo da Lippi a inizio secondo tempo. E Gattuso vinse una volta nelle cinque sfide di serie A, il 3-1 del 2003-2004. Due lottatori in campo, due passionali in panchina: Napoli e Inter rispecchiano il carattere dei loro allenatori. Dal punto di vista tattico tra i due ci sono delle differenze: il tecnico nerazzurro ha come punto cardine la difesa a tre, quello azzurro la linea a quattro, l'Inter cerca con il lancio la torre centrale in attacco (Lukaku), il Napoli predilige gli scambi stretti tra i tre attaccanti, entrambi fanno sviluppare il gioco palla a terra dal basso con la partecipazione costante del portiere. Conte ha un contratto fino al 2023, Gattuso lo ha fino al 2021 e anche lui dovrebbe prolungarlo fino al 2023".