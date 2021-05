Calciomercato Napoli - Difficilmente Gennaro Gattuso proseguirà sulla panchina del Napoli, e nemmeno l'eventuale Champions salverà il rapporto con Aurelio De Laurentiis. Del resto, come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, le parti a stento si parlano:

De Laurentiis e Gattuso hanno smesso di parlarsi, tranne qualche formale saluto in ritiro o nello spogliatoio dopo le vittorie: iter che il numero uno azzurro spera di ripetere in maniera integrale per l’ultima sfida contro il Verona