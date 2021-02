Gasperini: "Non è decisiva, ma importante. Giocheranno i migliori al netto degli acciacchi", da Bergamo: ecco l'unica assenza

Ultimissime calcio Napoli - Quarto confronto stagionale fra Gian Piero Gasperini e il Napoli, che settimana prossima affronterà il Real Madrid. Ma oggi ore 18 a Bergamo prima c'è la sfida con Gennaro Gattuso. «Esserci incontrati due volte di recente, consente di conoscere pregi e difetti. Ma questa è un’altra partita», commenta Gian Piero Gasperini.

Assenze e obiettivo Champions, Gasperini parla così della sfida col Napoli nelle parole riportate dal Corriere di Bergamo:

La partita di oggi è «non ancora decisiva, ma comunque importante. Mi aspetto un buon Napoli». Proprio per questo, malgrado mercoledì sia la volta del Real, l’Atalanta tiene alta la «concentrazione sul campionato» e si presenta con «i migliori. Al netto di acciacchi, fatiche e partite». La natura della specifica, «al netto di …», getta un’ombra sulla possibilità che tutti i titolarissimi, oggi possano partire dall’inizio. Anche se «stiamo abbastanza bene — comunica il mister —. L’unico problema è Maehle». L’esterno danese («contusione alla gamba») difetta in buona sorte. In extremis, rientra comunque fra i convocati. Sul fronte Hateboer, nulla di confortante («avrà il piede bloccato per una decina di giorni»). Ma per il rientro dell’olandese, almeno c’è un’idea: «Non prima di aprile».