Garcia torna a Napoli, ecco quand'è previsto il suo sbarco in città: convocata riunione imminente

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli si appresta a dare il via ufficialmente alla nuova stagione, da campioni d'Italia. Sarà una nuova era, come campeggia anche sul sito ufficiale della società. Lunedì 10 luglio sarà presentato il nuovo main sponsor e anche la nuova maglia della squadra a bordo della MSC World Europa.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, attende notizie importanti pure Rudi Garcia, al quale piacerebbe puntare su Victor Osimhen in questa stagione. L’avventura del nuovo condottiero sta per cominciare. Arriverà in città tra domani sera o al massimo domenica. Lunedì ha convocato una riunione con tutto lo staff medico e tecnico all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per impostare il lavoro che comincerà venerdì a Dimaro-Folgarida.