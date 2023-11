Garcia stanco della situazione Napoli, Il Mattino: ha accettato troppe intromissioni, pensa di aver capito cosa ha spinto Spalletti ad andare via

Ultime notizie Napoli - La telefonata di licenziamento di Rudi Garcia da allenatore del Napoli arriva poco dopo le 16, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Come racconta il quotidiano, Garcia è quasi stanco di questa logorante situazione:

“Ora pensa di aver capito cosa ha spinto Spalletti ad andare via da Napoli dopo dieci mesi quasi in clausura. Rudi ha ingoiato troppi rospi amari in queste tre settimane, ha accettato troppe intromissioni. Non si sottrae alle responsabilità. Tutto è cambiato da quell'incontro con Conte, Garcia sarà comunque a Napoli nelle prossime ore”