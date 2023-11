Garcia sotto pressione: senza vittoria ulteriori riflessioni del Napoli

Notizie calcio Napoli - Il Napoli di Rudi Garcia contro l'Empoli di Andreazzoli ha solo un risultato da conquistare ed è quello della vittoria. Senza sarà difficile gestire altre due settimane di pausa Nazionali con tranquillità.

Il Napoli cerca la vittoria con l'Empoli allo stadio Maradona per sorpassare il Milan e salire al terzo posto in classifica Serie A. Come riportato da Tmw, non c'è margine d'errore per il Napoli oggi contro l'Empoli. Dopo il pari col Berlino sono tornare le polemiche e riacceso le preoccupazioni per la mancata evoluzione della squadra sotto la guida di Rudi Garcia. Il Napoli è chiamato a tornare alla vittoria per evitare ulteriori riflessioni sulla guida tecnica durante la sosta delle nazionali.