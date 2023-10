Garcia soddisfa a pieno i desideri di De Laurentiis: il motivo

Il Napoli è pronto a reagire dopo la sconfitta con il Real Madrid dove si sono però visti quasi solo segnali positivi da parte della squadra di Rudi Garcia che ha convinto i tifosi (che hanno applaudito in 50mila al fischio finale) e il presidente De Laurentiis che ha elogiato la squadra a fine gara.

De Laurentiis Garcia

Napoli: De Laurentiis convinto da Garcia

Napoli - De Laurentiis ha voluto rilasciare qualche dichiarazione al termine di Napoli Real Madrid. Parole di elogio per la squadra e il suo tecnico Rudi Garcia che ha scelto al posto di Spalletti. Come riportato da Il Mattino, il nuovo allenatore soddisfa in pieno quelli che sono i suoi desideri: tanti cambi durante la partita, la possibilità di far fare minutaggio a quasi tutti i componenti della rosa.