Garcia smentisce una fastidiosa allusione su di lui e squadra: "Quando ci sono stupidaggini in giro..."

Calcio Napoli - Nel corso di questi giorni si è letto da più parti di un ritorno al passato del Napoli per quanto riguarda il gioco grazie ad un confronto tra squadra e Rudi Garcia. Il Corriere dello Sport è tornato a scrivere su questo tema.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"E sarà, egualmente, uno spartiacque, la lente d’ingrandimento di questo mese diabolico e paradossale, vissuto tra le paure di Braga, Genova e pure Bologna e la resurrezione tra l’Udinese e il Lecce. Saranno 90’ in cui Rudi Garcia si specchierà con se stesso, con quella squadra che si è ripresa la scena e l’ha addobbata d’un calcio godibile, con tracce del passato che sono ricomparse qua e là e che - gratuitamente - hanno finito per alimentare allusioni su colloqui decisivi tra allenatore e giocatori per favorire un ritorno alle origini dello scudetto.

«Quando ci sono stupidaggini in giro, è sufficiente non riprenderle. Io con i calciatori parlo individualmente e collettivamente; ho creato un consiglio dei saggi con i leader. Spesso è il tecnico che chiama gli atleti per parlare di qualcosa mentre dovrebbe accadere più volte il contrario. E comunque a Napoli non è andata così»"