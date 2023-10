Garcia si riprende il Napoli, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a De Laurentiis: i dettagli

Ultime notizie Napoli - Due indizi fanno quasi una prova e sono serviti a blindare la panchina di Rudi Garcia. Le goleade inflitte in rapida successione a Udinese e Lecce hanno infatti scritto la parola fine sui processi a carico dell’allenatore francese, come racconta Repubblica.

“In 180’ si è rialzato dalle corde, ha fortificato il suo feeling con i giocatori e ha fatto tirare un sospiro di sollievo specialmente ad Aurelio De Laurentiis: sollevato dall’incombenza di dover correre prematuramente ai ripari.

Il presidente aveva scelto di persona in estate il successore di Spalletti e dopo il pareggio di Bologna è sceso in campo ancora di persona per sostenerlo, riuscendo in questo modo a scongiurare il pericolo di un’altra rivoluzione”