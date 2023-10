Garcia si è lamentato con De Laurentiis, tre gesti della società hanno dato fastidio al tecnico

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla delicata situazione in casa Napoli che vede in bilico la posizione del tecnico Rudi Garcia:

"Monsieur Rudì si è reso conto di essere stato troppo integralista nei suoi metodi di preparazione dellepartite, nei cambiamenti tattici e nella gestione non sempre razionale delle sostituzioni, da cui sono scaturiti i malumori da parte della squadra. Ma il tecnico francese non si è limitato a cospargersi il capo di cenere e si è lamentato a sua volta con la società, che non ha mai preso posizione dopo le plateali proteste diKvaratskhelia, Osimhen e Politano".