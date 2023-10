Garcia sfida colui il quale doveva prendere il suo posto al Napoli

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime in vista di Napoli-Fiorentina di stasera:

"Garcia affronta la Fiorentina di Italiano, che poteva essere l’erede di Spalletti sulla panchina del Napoli. Era tra i primi nomi nella lista di De Laurentiis che non ha voluto esplorare il percorso da compiere per ingaggiare un allenatore sotto contratto in virtù degli ottimi rapporti con la Fiorentina. Garcia ha chiesto la vittoria, vuole blindare il terzo posto e non dare “biscotti” alla stampa durante la sosta. Ricorda le due settimane di stop al campionato dopo Napoli-Lazio, con un secondo tempo che determinò tante riflessioni".