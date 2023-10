Non si è rivelato abile nei cambi Rudi Garcia che con il Real Madrid ad un certo punto della partita ha tolto Zielinski e Politano per inserire Elmas e Raspadori. I due migliori giocatori in campo sono stati sostituiti per 'stanchezza' dice l'allenatore, ma è proprio dalla loro uscita che il Real Madrid ha riguadagnato campo e messo a segno il gol del 2-3 della vittoria finale.