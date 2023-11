Garcia rischia la panchina? Gazzetta: se perde altri punti, De Laurentiis costretto a salvaguardare i propri investimenti

Ultime notizie Napoli - Il tempo incalza e la ripresa dopo la sosta mette i brividi per gli impegni in sequenza del Napoli: Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, Braga. Rudi Garcia ha salda la panchina? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Domenica con l’Empoli c’è una partita da vincere ad ogni costo:

"Il Napoli, in campionato, ha avuto un calendario non difficile che non ha saputo girare a proprio favore. Se domenica dovesse concludere questo ciclo con una ulteriore emorragia di punti, l’imprenditore sarebbe costretto a salvaguardare i propri investimenti, perché in quelle cinque partite a cavallo fra novembre e dicembre ci si gioca buona parte della stagione e bisogna arrivarci al meglio e non con una squadra balbettante"