Garcia riparte dagli intoccabili del Napoli, ecco chi gioca contro la Fiorentina

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla formazione che il Napoli schiererà questa sera in campo contro la Fiorentina:

"Nessuna novità, ovviamente, per quanto riguarda la coppia centrale. Giocheranno Ostigard e Natan che hanno offerto garanzia di affidabilità nelle ultime gare. Garcia punta sulle sue certezze. Di Lorenzo è un intoccabile, così come il terzetto in mediana composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nessuna novità neanche davanti. Si riparte da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia".