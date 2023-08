Garcia punta su Politano: entro fine anno dovrà discutere il rinnovo del contratto

Napoli - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis con cui pure il suo entourage vorrà discutere entro fine anno del prolungamento del contratto (scadenza 2025 a circa 2,2 milioni a stagione) ed il sogno di riconquistare la Nazionale che aveva soltanto accarezzato sia con Ventura, sia con Mancini. Quest'anno le cose sono cambiate. Sia perché Lozano sembra sempre più lontano da Napoli, sia perché Garcia ha dimostrato di credere molto nelle qualità di Politano. Come se non bastasse domenica prossima, al Maradona, il Napoli ospiterà il Sassuolo nella prima partita a Fuorigrotta con lo scudetto cucito sul petto. Per Politano sarà la partita dell'ex. Inutile dire Matteo sogna un altro gol che possa essere un altro messaggio tutto... azzurro.