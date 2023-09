Ultime notizie Napoli - Le soluzioni alternative in casa Napoli non mancano, del resto Rudi Garcia ne ha parlato anche durante le conferenze stampa, come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Garcia pronto a lanciare Natan

Con gli impegni ogni tre giorni darà molto più spazio alle rotazioni, ad esempio l’ancora inutilizzato difensore brasiliano Natan: