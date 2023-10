Garcia potrebbe aver preso una decisione a sorpresa sulla formazione anti Fiorentina

Napoli-Fiorentina, l'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla probabile formazione che Rudi Garcia schiererà in campo:

"La sfida di Champions è stata archiviata martedì sera e Garcia ha avuto il tempo per recuperare al meglio tutto il gruppo, presupposto indispensabile per essere al top contro la Fiorentina. La formazione potrebbe essere addirittura la stessa ammirata in Champions contro il Real. È al momento quella che fornisce le maggiori garanzie e stasera non è tempo di esperimenti".